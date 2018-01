Bogsamling kom på løvefødder

Grindsted: Torsdag formiddag var der livlig aktivitet omkring det gamle museum i Borgergade. Det sørgede medlemmer af Lions Billund/Grindsted for, da de havde påtaget sig opgaven at tage godt imod Vagner Lunds store bogsamling.

De godt 100 bogkasser skal udgøre fundamentet i den udstilling, som apoteker Lene Brandstrup drømte om at få skabt, da hun købte de gamle museumsbygninger. Nu er bogsamlingen i hus i det, som Lene Brandstrup har tænkt sig at kalde Doktor Hansens hus, opkaldt efter den første læge, som havde til huse, da huset blev bygget som distriktslægebolig i 1846.

Lene Brandstrups plan er, at der her skal være en slags museum om Grindsted-fotografen Hans Lund samt et bibliotek for hans søns Vagner Lunds store bogsamling, der ellers risikerede at gå tabt. Nu er den sikret, og Lene Brandstrup med flere skal de kommende tid i gang med at se på, hvordan man nu får den frem i lyset.