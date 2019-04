Børnetallet stiger: En udfordring at få alle børn i Billund passet

Billund Kommune har udfordringer med at rekruttere det fornødne antal dagplejere i Billund by. Kommunen garanterer dog, at pasningsgarantien bliver overholdt.

- Vi har en pasningsgaranti, som vi skal indfri, og det gør vi også. Men vi har et stort arbejde med at leve op til pasningsgarantien, for vi kan godt mærke, at der er en stigende børnetal, og at det udfordrer os, erkender Lisbeth Østergaard, som er dagtilbudschef i Billund Kommune.

Billund: Det kan være vanskeligt at få en institutionsplads til sit barn i Billund. Antallet af indbyggere under to år er stigende, og det lægger pres på den kommunale pasningsordning. Således har adskillige småbørnsforældre i Billund oplevet udfordringer i forhold til at få deres barn placeret i en institution.

- Byrådet har besluttet at udvide antallet af vuggestuepladser, og det er vi i fuld gang med at implementere. Sidste år åbnede vi desuden en stordagpleje, og det er en udtryk for, at vi har svært ved at rekruttere dagplejere i Billund by, tilføjer hun.

- Vi har lavet en del indsatser i forhold til at rekruttere dagplejere. Vi har blandt andet haft et informationsmøde om, hvad det vil sige at være dagplejer for at de, der måske går rundt med overvejelser om det, kunne møde op og gøre mere om det, siger Lisbeth Østergaard, som derfor har sat gang i en række andre initiativer.

Positiv udfordring

Billund Kommune har for tiden en ledig stilling som dagplejer i Billund by slået op. En stilling, der tidligere har været opslået, uden at det lykkedes at få den besat. Nu bliver der forsøgt igen, og det er nødvendigt for kommunen at finde nye dagplejere, hvis det skal lykkes at følge med den stigende efterspørgsel.

Udfordringerne får dog ikke mundvigene til at vende nedad på kommunen. Tværtimod.

- Det er en positiv udfordring, at børnetallet stiger. Det er lykkeligt. I mange år er det gået den anden vej, men nu er der tryk på. Det er fedt, så nu skal vi bare sørge for at følge med den efterspørgsel, der er, siger Lisbeth Østergaard.