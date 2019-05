Børnerådets formand holder grundlovstalen

Grindsted: Grindsted Kirke inviterer 5. juni til grundlovsmøde med Børnerådets nylig udnævnte formand Mette With Hagensen fra klokken 16-20.

Man samles til en kort gudstjeneste i kirken som indledning til mødet, hvorefter alle kan nyde et måltid mad, tilberedt på kirkens bålplads. Efter maden holder Mette With Hagensen sin grundlovstale, med afsæt i børnekonventionen, som er verdens børns grundlov. I sin tale vil hun også komme ind på problematikken omkring stress og præstationsangst blandt børn og unge - et emne Mette With Hagensen ved en del om - blandt andet i kraft af sin tidligere post som formand for Skole og Forældre.

Efterfølgende serveres kaffe og kage og ordet vil være frit. Der betales et mindre beløb for mad og kaffe. /HAS