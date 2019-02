Det er et spørgsmål, som en lang række borgere i kommunen har fået via et brev i deres e-boks. Analysebureauet Epinion er nemlig i fuld sving med at lave en sådan analyse om Børnenes Hovedstad, og en række borgere er derfor blevet bedt om at klikke videre til et spørgeskema og svare på deres viden om, hvad Børnenes Hovedstad er for noget.

Visionen om at gøre Billund til Børnenes Hovedstad er skabt i et offentligt/privat samarbejde mellem Billund Kommune og Lego Fonden. I 2012 etablerede de i fællesskab Capital of Children Office (Børnenes Hovedstad) som den motor, der både skal skabe projekter, understøtte andres initiativer, invitere til samarbejde og skabe fælles retning på de mange aktiviteter og indsatser. Billund Kommune og Lego Fonden ejer hver 50 procent af selskabet og skyder hvert år sammenlagt 12 millioner kroner ind i selskabet.

En form for paraply

Håbet er, at analysen vil give nogle svar på, hvor Børnenes Hovedstad skal forbedre sig.

- Mange sidestiller kontoret på Gammelbro med det, vi laver. Men for at Billund skal være kendt som Børnenes Hovedstad, er der mange flere spillere, der skal byde ind. Så for at Billund kan blive verdenskendt som Børnenes Hovedstad, skal vi have synliggjort alle de fantastiske ting, der bliver lavet, siger Kristine Schmidt.

Børnenes Hovedstad har som vision, at børn lærer gennem leg og på den måde er skabende verdensborgere. Af den grund arbejder Børnenes Hovedstad i mange tilfælde med at udbrede samspillet mellem leg og læring.

- Børnenes Hovedstad er en form for paraply, hvor vi som kontor på Gammelbro er en aktør, der er med til at levendegøre og virkeliggøre Billund Kommune til at blive Børnenes Hovedstad, fortæller Kristine Schmidt.

Brevet med opfordringen til at svare på spørgsmålene fra Børnenes Hovedstad er endt i den elektroniske postkasse hos et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. Det tager mellem fem og 10 minutter at svare på spørgsmålene, og Kristine Schmidt lover, at alle svar bliver behandlet med fuld anonymitet.