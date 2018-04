Børnenes Hovedstad vil dele ny viden om børn

- Tidligere har Børnenes Hovedstad haft kortere projekter eller events - for eksempel har vi støttet op om skoleskak. Nu sætter vi større og mere omfattende projekter i søen, hvor vi undervejs vil udvikle værktøjer til, hvordan skoler, børnehaver, institutioner eller fritidsaktiviteter kan samskabe med børn. Det kan være gode råd til, hvordan man skaber et forløb, små videoer eller gode råd, fortæller Charlotte Sahl-Madsen, der har en ambition om, at Børnenes Hovedstad bliver verdens bedste til samskabelse med børn i løbet af få år.

Direktør Charlotte Sahl-Madsen og hendes nye medarbejdere har skabt en ny strategi, der i højere grad handler om at skabe resultater og læring for dem, der arbejder med børn.

Billund kommune: Et helt nyt hold i Børnenes Hovedstad er klar med helt nyt indhold. Indhold, der handler om at skabe brugbare resultater, som både børn, fagprofessionelle og forældre kan tage til sig og bruge helt konkret i deres hverdag. Uanset om det måtte være i skolen eller i fritiden.

Børnenes Hovedstad har gennemgået lidt af en forvandling. Kun én medarbejder er tilbage fra det tidligere hold i Børnenes Hovedstad, der er et aktieselskab, der blandt andet finansieres af Billund Kommune og Lego Fonden, men selskabet har også modtaget støtte fra andre fonde og EU. Målet er, at her lærer børn gennem leg og er skabende verdensborgere.

Børn og unge skal høres

Og samskabelse kan være mange ting - det kan for eksempel være i forhold til playful innovation, hvor børn og unge leger sig til nye syn på tingene og byder ind med deres meninger og ideer til en virksomhed, der har børn og unge som målgruppe.

- Det kan være forløb over nogle måneder, hvor børn og unge spiller med for eksempel nogle timer en eftermiddag hver uge, og hvor de får ny viden om for eksempel innovation, materiale eller teknologi - lige på teknologiområdet kan vi dog lære meget af, hvordan de unge bruger teknologien - og det er ikke altid, som virksomhederne forventer, siger Charlotte Sahl-Madsen.

Ideen om samskabelse med børn skal gennemsyre Børnenes Hovedstads tre fokuspunkter: "Leg, læring og kreativitet", by i børnehøjde og playful innovation. Således kan børn og unge komme med på råd i mange henseender for eksempel, når det gælder indretning af nye legepladser og etablering af for eksempel en ny rundkørsel. Det kan også være med bud på, hvordan børn og unge kan bruge eksisterende ting på nye måder - for eksempel skulpturstien.