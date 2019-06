Femårige Malte var ikke helt klar over, hvorfor han og de andre børn i Børnenes Univers i Billund pludselig fik is på sådan en helt almindelig tirsdag. Det gjorde dog ikke så meget - isen blev modtaget med højt humør. Foto: Martin Ravn

Børnene i Børnenes Univers i Billund var ikke helt klar over, hvorfor de tirsdag fik en is. Fortællingen om, at deres hjemkommune er blevet dansk mester i erhvervsvenlighed, var lidt vanskelig for pædagogerne at sælge.

Billund Kommune: En kåring som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune skal naturligvis kunne mærkes helt nede på gulvet i de kommunale institutioner. Derfor havde Billund Kommune tirsdag bestilt ikke færre end 6200 is, der blev kørt ud til alle på blandt andet skoler, daginstitutioner og plejecentre. I Børnenes Univers på Engdraget i Billund stod alle børnene klar ved hegnet i god tid før klokken 10, hvor de vidste, at isbilen ville komme forbi. Begejstringen for is var umiddelbart ikke til at tage fejl af, men årsagen til dagens festivitas stod lidt hen i det uvisse for de små poder. Ved du, hvorfor I får is? Malte på fem år ryster let på hovedet og stikker ispinden i munden igen.

Foto: Martin Ravn Børnene var klar over, at isbilen ville komme forbi klokken 10. Der blev derfor ventet med stor længsel. Foto: Martin Ravn

Svær at sælge Fortællinger om lave byggesagsgebyrer, ingen grundskyld og generel erhvervsvenlighed egner sig måske heller ikke umiddelbart til en børnehave. - Jeg har nogle af de ældste børn, og vi har prøvet at snakke med dem om, at det er, fordi Billund Kommune har vundet en konkurrence. Jeg opgav altså at forklare de femårige om erhvervsfremme i Billund Kommune, fortæller pædagog Dorthe Venø. Årsagen viste sig da heller ikke at være det vigtigste for poderne. - Historien om erhvervsvenlighed var lidt svær at sælge. Da vi nåede til, hvor der blev sagt is, var der ikke nogle, der hørte mere, griner Dorthe Venø. To isbiler kørte mellem klokken 10 og 13 rundt for at dele de adskillige tusinde is ud på kommunens institutioner.

Foto: Martin Ravn Det er særdeles populært, når en hjemisbil pludselig triller op foran en daginstitution og afleverer is til alle. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn I anledningen af, at Billund - igen - er blevet kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, blev der tirsdag uddelt is på alle kommunens institutioner. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn I anledningen af, at Billund - igen - er blevet kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, blev der tirsdag uddelt is på alle kommunens institutioner. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn I anledningen af, at Billund - igen - er blevet kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, blev der tirsdag uddelt is på alle kommunens institutioner. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn I anledningen af, at Billund - igen - er blevet kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, blev der tirsdag uddelt is på alle kommunens institutioner. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn I anledningen af, at Billund - igen - er blevet kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, blev der tirsdag uddelt is på alle kommunens institutioner. Foto: Martin Ravn