Børnene er vilde med mindfulness

Et pilotprojekt med mindfulness blandt de mindste på skolerne i Hejnsvig og den daværende Søndre Skole har bredt sig. Senest har Vestre Skole og BillundSkolen tilbudt forløb, der skal hjælpe børnene med at finde indre ro.

- Det kan være svært for børn i indskolingen at skulle skifte fokus. Med mindfulness kommer der en stille og rolig overgang, siger Lene Skov.

- Vi oplever, at det har givet god mening for børnene. Vi hører fra dem, at de synes, det er dejligt at være med, og at de mærker ro indeni, siger Lene Skov.

- Tre pædagoger har været på kursus, og til daglig har de 0. og 1. klasse. En af pædagogerne kommer også ind i SFO'en, og her tager hun det i brug fredag eftermiddag, når børnene er ved at være trætte og trænger til weekend, fortæller indskolingsleder, Lene Skov.

Det hele begyndte som et pilotprojekt, mindfulness for børn i 0. klasse, som en del af Billund Kommunes tidligere sundhedspolitik.

Billund Kommune: Det hele begyndte på Hejnsvig og det tidligere Søndre Skole. Året efter, i 2017, kom Vorbasse og Sdr. Omme Skole med, og senest har Vestre Skole og BillundSkolen tilbudt forløb til de mindste, der giver værktøjer til for eksempel indre ro. Metoden er mindfulness - en opmærksomhed på at være til stede i nuet og mærke ind i sig selv.

Vi er stadig i fuld gang med at udbrede det. Det handler om, at de voksne tager det til sig og giver det videre. Et af målene på kurserne var også at kunne inspirere andre, så vi håber, at det bliver endnu mere udbredt. Vi ser, at børnene finder en indre ro og tør fordybe sig og være med sig selv dér, hvor de er - uden at skulle hente stimuli fra den ydre verden.

Projekt og budget udløber

I alt er ni personer, fem fra skolerne, fire fra sundhedsplejen og to fra SSP blevet uddannet mindfulness-instruktører, og to skoler er kommet med hen mod slutningen af projektet, nemlig BillundSkolen og Vestre Skole.

- De havde udvist interesse for det, så de skulle selvfølgelig også være med, siger skolechef Morten Kirk Jensen, der fandt penge til projektet.

- Når et projekt udløber, så udløber der også et budget. Nu skal der forhandles et nyt budget i foråret, og så må vi se, om projektet fortsætter, siger Morten Kirk Jensen, der ikke umiddelbart kan se det blive en del af driften på skolerne.

- Det handler om at udvikle nogle kompetencer og vedligeholde dem, og det er nok lidt for optimistisk at tro, at skolerne selv kan klare det, og når man skal have folk ind udefra, ja, så koster det, siger Morten Kirk Jensen.