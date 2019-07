Børnene er velkomne i Mortens nye fitnesscenter i Grindsted

Grindsted: Den 2. august ser et helt nyt koncept inden for fitness dagens lys i Grindsted.

Den dag åbner Morten Nielsen fra Aarhus-området fitnesscentret Fit4U, der er et familievenligt fitnesscenter, hvor børn er velkomne.

Centret åbner i lokalerne på hjørnet af Vestergade og Fælledvej, hvor brødrene Michael og Morten Junker havde fitnesscentret Grindsted Fitness Center, der tidligere hed Fitness Anytime.

Til forskel fra det tidligere fitnesscenter, så bliver der ikke mulighed for at dyrke bodybuilding i Fit4U, men udelukkende fitness.

- Centret i Grindsted er muligvis det første med det her koncept, hvor børn er velkomne. Det er et koncept jeg har kopieret fra Tyskland, og tilpasset danske forhold. Det bliver et stort oplevelsescenter for børn fra to til 13 år, der får et 50 kvadratmeter stort område at boltre sig på, mens mor og far træner. Og børnene kan se forældrene hele tiden, fortæller Morten Nielsen.