Børn skal være med til at indrette fremtidens legepladser

Børnenes Hovedstad vil som samarbejdspartner nemlig stå klar til at inddrage børnene - hvis byrådet siger god for det. Ikke for at tappe alle børnenes ideer, men for at inddrage dem som ligeværdige sparringspartnere i processen.

I september 2016 besluttede Billund Kommune at udarbejde en ny strategi- og handlingsplan for kommunens mange legepladser. Det har været en politisk proces, og her har Børnenes Hovedstad ikke været indblandet.I 2017 inspicerede en legepladsinsspektør alle kommunens legepladser - efter en strategi blev vedtaget. Det færdige materiale i forhold til en handlingsplan for legepladserne præsenteres for politikerne i foråret.

Børn bliver belønnet for deres ideer

Som udgangspunkt kan alle børn, der har lyst, være med.

- Det kan være en skoleklasse, men også en spejderkreds eller en flok venner på tværs af skoler, alder og interesser, der er aktive i uderummet, siger Charlotte Sahl-Madsen, der, når kommunen har vedtaget handlingsplanen, vil annoncere muligheden på blandt andet de sociale medier.

Byrådet vedtog sidste år en legepladsstrategi, og nu er handlingsplanen altså på vej. Når den bliver endeligt vedtaget, er Børnenes Hovedstad klar med værktøjer, der skal gøre det muligt at samskabe med børn i processen.

Selvom børnene får viden og kommer med i processen, bliver deres ideer ikke taget for givet:

- Vi har arbejdet tæt sammen med et advokatfirma i København i forhold til det juridiske i det. Børnene skal opleve, at de har retten til deres ideer, og vi skal vise respekt for det. Derfor er det vigtigt for os, at vi anerkender ideerne, og der vil være mulighed for at blive honoreret med forskellige fordele som for eksempel et årskort til Legoland eller adgang til Lego House i en periode, siger Charlotte Sahl-Madsen.