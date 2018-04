Børn skal sætte præg på legepladserne

Billund Kommune: Legepladser er for børn, og derfor er børn formentlig også de bedste til at designe dem. Det er i hvert fald tankegangen hos Børnenes Hovedstad, som derfor vil inddrage børn i processen med at få designet de kommende legepladser i kommunen.

Når handlingsplanen, som fra i næste uge skal til politisk behandling, er endeligt vedtaget, vil Børnenes Hovedstad via sociale medier begynde at annoncere for muligheden for børn at deltage i processen.