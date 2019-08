Børn dyster til Regatta Rally i Billund Bæk

Billund: For sjette år i træk samarbejder The International School of Billund og Billund Bibliotekernes børneafdeling om Regatta Rally i Billund Bæk ved Billund Centret. Sejladsen finder sted lørdag 31. august klokken 10-14 i forbindelse med Trekantomraadets Festuge. I år kan børn helt ned til tre år være med.

Hvis du vil deltage med en Legobåd, skal du tilmelde dig på Billund Bibliotek i den betjente åbningstid inden 24. august. Du får udleveret et skibsskrog, som du selv bygger til en færdig båd med dine egne Legoklodser.

Der er også mulighed for at deltage med en båd af genbrugsmaterialer. Her skal du først tilmelde dig konkurrencen om lørdagen. Du kan enten bygge genbrugsbåden til selve arrangementet eller komme med en båd, du har bygget derhjemme.

Fælles for begge bådtyper, der er med i Regatta Rally, er, at der ikke må være motor på bådene.

Der er præmier til de børn, der har bygget de hurtigste, sejeste, smukkeste, sjoveste eller mærkeligste både.