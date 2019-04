Bøjsøs største ordre nogensinde: 750 vinduer til Københavns gamle postkontor

Hundredvis af smukke vinduer skal Bøjsø fremstille til den bevaringværdige gamle postbygning, der er i gang med at blive ombygget til hotel.

Vorbasse: Specialproducerede vinduer fra Bøjsø i Vorbasse spiller en væsentlig rolle i forvandlingen af den gamle bevaringsværdige Centralpostbygning ved siden af Københavns Hovedbanegård.

Det gamle postkontor, der blev opført i 1912, er i fuld gang med at blive forvandlet til et nyt, stort og eksklusivt hotel, som får navnet Villa Copenhagen med 390 værelser fordelt på fire etager som åbner næste år.

Der bliver lagt vægt på at bevare den smukke arkitektur - og her er vinduerne naturligvis en markant faktor. Bøjsø Døre & Vinduer er blevet valgt til at løse den fornemme opgave, fordi virksomhedens medarbejdere kan specialproducere vinduer og døre til fredede og bevaringsværdige bygninger og tidligere har leveret vinduer til prestigeprojekter som eksempelvis Amalienborg.