Bøfsandwich og slankeprogram går hånd i hånd

Bøfsandwich, der svømmer i sovs, går hånd i hånd med foredrag om slankeprogram under Grindsted Festuge

Grindsted: Hvad er meningen med at kombinere Danmarks bedste bøfsandwich, der svømmer i sovs og gode sager til sidebenene, med et foredrag af Kim og Karin Larsen fra Hejnsvig, der fortæller om deres medvirken i DR's livsstilsprogram "Rigtige mænd - nu med damer", der handler om at skære ned på det søde og fede?

Jo, kombinationen kan godt synes lidt mærkelig - det forstår Vinni Andersen fra Kulturhuset Grindsted, der står bag arrangementet, godt. Men der er mening med galskaben ved arrangementet, som finder sted fredag aften i Kulturhuset. Festugens tema i år er nemlig det "at kunne flytte sig", og det har både manden bag Danmarks bedste bøfsandwich og ægteparret fra Hejnsvig i den grad gjort.

- Thomas, der har Spisehuset Pagoden i Ølgod, vil først fortælle om sit liv, og hvad der har gjort, at han er, hvor han er i dag. Han har flyttet sig rigtig meget for at komme på ret køl, fortæller Vinni Andersen.