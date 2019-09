Bodil Hirt, formand for Nollund-Urup Menighedsråd, har haft nok at se til på det seneste, hvor Urup Kirke er blevet sat i stand forud for 100 års jubilæet. En farveprøve er malet bag alteret, og Bodil Hirt er godt tilfreds med den lyseblå farve, som kommer til at lyse apsis op. Foto: Martin Ravn