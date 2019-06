Bliv klog på kæledyr og prøv folkedans

Sommersæsonen på Museumscenter Karensminde starter ud med to dage med børneaktiviteter.

Grindsted: Hvordan skal man fodre sine kaniner? Hvad spiser marsvin? Hvordan løfter man en kat og en kanin? Hvad skal man passe på, når man leger med sine kæledyr?

Mandag den 1. juli og tirsdag 2. juli kan børn, som selv har et dyr derhjemme, eller som tænker på at få et kæledyr, blive kloge på ovenstående spørgsmål og lære mere om, hvordan man skal passe sit kæledyr på Museumscenter Karensminde.

Karensmindes Venner fortæller om dyrene, og alle børn, der deltager, får et dyrekørekort som bevis på, at man nu har god viden om, hvordan man passer på dyr. Undervisningen foregår i hold. Det første hold begynder klokken 10.15 og det andet klokken 13.

Interesserede skal på dagen tilmelde sig.