Bliv filminstruktør i Lego House i vinterferien

Billund: Det er fem år siden, Emmet og Lucy sang, at alt er super duper. Nu kommer den længe ventede The Lego Movie 2 endelig i biograferne. Derfor holder Lego House filmdage i vinterferie-ugerne 7 og 8.

Den røde løber byder indenfor til byggesjov og aktiviteter, der er inspireret af filmstemning.

- Vi inviterer gæsterne til at finde deres indre filminstruktør og lave deres egen version af Lego Movie 2 i vores særlige filmstudie i den grønne zone. Og så har vi fået lov af Warner Bros. til at udstille flere af rekvisitterne fra Legofilmen i vores Backstage-udstilling i Lego Square, som er tilgængelig for alle uanset, om man køber billet til oplevelseszonerne eller ej, fortæller marketingchef Gitte Nipper.

Hver dag kl. 14 i vinterferieugerne kan man desuden se eller gense The Lego Movie og opleve "The Brickstep" dansen Lego Play Agents står hver dag klar i Lego Square til at vise gæsterne de seje dansetrin til tonerne af "Everything is awesome".