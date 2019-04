Blev du snydt? Se de bedste bud på en aprilsnar i Billund Kommune

Billund Kommune vil ikke stå tilbage for Brande Kommune, og derfor har Billund Kommune planer om at bygge et 350 meter højt tårn. Altså 30 meter højere end det tårn, som godkendt i Brande. Sådan lyder en af de mange aprilsnar. Illustration: Billund Kommune

Man skal ikke tro alt, hvad man læser 1. april. Læs herunder nogle af de bedste aprilsnar fra Billund Kommmune.

Billund Kommune: Man skal holde tungen lige i munden, når man læser aviser og sociale medier 1. april. Hvis ikke, kan man nemlig nemt blive snydt af de mange og ofte sjove aprilsnar, som ikke bare medier, men også mange organisationer, virksomheder og foreninger deler denne ene dag om året. JydskeVestkysten bringer af princip ikke selv aprilsnar, men herunder kan du læse et udvalg af nogle af de kreative og humoristiske indslag fra Billund Kommune.

Grindsted-tårn overgår Brande Billund Kommune vil ikke stå bag Brande, og man har derfor planer om at bygge et 350 meter højt tårn, skrev Billund Kommune via sin egen facebookside. Tårnet ville derved blive 30 meter højere end det Bestseller-tårn, som faktisk er blevet godkendt i Brande. Ifølge aprilsnaren skulle tårnet bygges ovenpå det gamle vandtårn i Grindsted.

Laks trækker op i spildeanlæg Spildevandet fra det lokale rensningsanlæg, Billund Vand & Energi, er så rent, at det kan ledes direkte i åen. Problemet er bare, at laksene har fået smag for det rene vand, og nu er trukket op i renseanlægget, hvor fiskene springer mellem procestankene på anlægget. Det giver desuden problemer hos Grindsted Sportsfiskerforening, som er bange for at miste medlemmer, når der ikke er så mange laks at fange i åen. Sådan lød aprilsnaren fra Billund Vand & Energi A/S og Grindsted Sportsfiskerforening.

Købmand flytter hver dag Min Købmand i Stenderup-Krogager har planer om at flytte i større lokaler. Som en aprilsnar skrev ejeren af butikken dog på Facebook, at man ikke er nået særligt langt med planerne. Derfor har man nu investeret i en kæmpe sættevogn med tre etager, som vil blive indrettet med traditionel dagligvarebutik på de to nederste etager og cafeområde med grillbar på øverste etage. Personalet skal nu tage stort kørekort med trailerkort, og planen er, at købmanden fremover vil åbne et nyt sted hver dag for at undersøge hvilken placering, der er den bedste.

Ny Lego-app Hvad er det værste ved at bygge med lego? At forgæves sidde og lede efter lige præcist den klods i bunken, som man skal bruge, men som man bare ikke kan finde. Altså lige indtil man finder klodsen bag sig. Nu er Lego på vej med hjælpen. Ifølge virksomhedens aprilsnar er legetøjsproducenten snart klar med en applikation til mobiltelefoner, som kan scanne enhver bunke af legoklodser og finde lige præcist den klods, som du leder efter. Ikke overraskende er der mange i kommentarfeltet, som skriver, at de gerne så, at dette ikke var en aprilsnar.

Ny skole i Billund Kommune Også privatpersoner er med på legen med aprilsnar. Byrådsmedlem Lars Hansen (V) har på sin facebookside oplyst, at Billund Kommune i dag har godkendt at bygge en helt ny skole i Løvlund mellem Grindsted og Billund. Skolen skal rumme alle kommunens børn, og derfor lukkes alle andre skoler. Desuden indføres der skoleuniformer. Der vil blive etableret busforbindelser fra alle kommunens byer, og de børn, der får længst i skole, vil blive tilbudt lektiehjælp i busserne, skriver byrådsmedlemmet i opslaget.

Cykelsti mellem Grindsted og Billund Også Keld Toft fra Grindsted vil være med på legen. I et facebookopslag på Grindsted Nostalgi har Keld Toft lagt et foto op af en spade i jorden med beskrivelsen, at der i dag er taget første spadestik til en cykelsti mellem Grindsted og Billund. En cykelsti mellem de to centerbyer i kommunen har gennem mange år været til debat, men er aldrig blevet til noget. Grindsted Nostalgi er en lukket gruppe, og JV kan derfor ikke linke til aprilsnaren.

Heste skal finde stoffer Kun heste er bedre til at lugte euforiserende stoffer end hunde, så derfor vil man i fremtiden se Sydøstjyllands Politi bruge politiheste, når der skal opspores euforiserende stoffer i blandt andet Billund Lufthavn, skriver politiet på deres Facebookside. Så er spørgsmålet vel bare, om bagagebåndet kan holde til et "650 kilo tung og 1,70 meter højt muskelbundt med en virrende hestemule".