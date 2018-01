Blandt landets bedste: Patienterne er vilde med Grindsteds skadeklinik

Afdelingssygeplejerske Karin Bilgrav glæder sig over, at patienterne ikke har en finger at sætte på sygeplejerskernes arbejde. Foto: John Randeris

Kun venteværelset trækket lidt ned i vurderingen af skadeklinikken på Grindsted Sygehus. Ellers er patienterne meget tilfredse.

Grindsted: Selvom man ikke kan komme til i døgndrift, er patienterne meget tilfredse med skadeklinikken på Grindsted Sygehus. Det fremgår af den nye landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden på akutområdet. Her scorer den lokale skadeklinik over landsgennemsnittet. Når skadeklinikken ikke får topkarakter hele vejen igennem, skyldes det, at der ser ud til at være plads til forbedringer i venteværelset. Forholdene her er det eneste punkt, hvor skadeklinikken bliver vurderet lavere end sidste år. Det er et punkt, som undrer på skadeklinikken, hvor man ellers er meget glad for den nye undersøgelse.

Undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra 23. august til 12. september 2017.Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af akut ambulante, somatiske patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg i en akutmodtagelse eller akutklinik.



Formålet med LUP Akutmodtagelse er at få systematisk viden om, hvordan patienter, der har et besøg i en af landets akutmodtagelser/-klinikker, oplever dette besøg.



Det er fjerde år, at LUP Akutmodtagelse gennemføres.



Kilde: Region Syddanmark

Intet er forandret - Vi ved faktisk ikke, hvad det skyldes, for vi har ikke ændret noget. Der er et tv. Der er vand, og der er læsestof i vores venteværelse, og det har vi ikke lavet om på. Der er heller ingen patienter, der har sagt noget til os om det, siger Karin Bilgrav, afdelingssygeplejerske for skadeklinikken.

Anerkendelse Hun fokuserer i stedet for på, at patienterne er blandt landets mest tilfredse. Næsten alle patienter har svaret, at de i høj eller meget høj grad har oplevet, at "personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade" samt at, patienterne løbende "informeres om, hvad der skal foregå". - Vi er meget tilfredse med at ligge i top to år i træk. Vi er ikke gået ned på pigernes faglighed, og patienterne har følte sig godt behandlet. Det må jo være det vigtigste. Vi er meget stolte over og glade for, at patienterne synes, at vi har gjort det godt, siger Karin Bilgrav.