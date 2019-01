Blandt de bedste: Grindsteds skadeklinik er igen topscorer

Grindsted: På skadeklinikken bredte de glade smil sig, da resultatet af den årlige patienttilfredshedsundersøgelse blev kendt: Skadeklinikken scorer igen højt i den landsdækkende undersøgelse. I Region Syddanmark ligger skadeklinikken i Grindsted samlet set på en andenplads efter Tønder og bliver på landsplan kun overgået af Grenå og Holbæk. Det resultat er de godt tilfredse med i Engparken.

- Det betyder, at vi blive mere glade for at gå op arbejde, fordi vi kan se, at vi gør en forskel for patienterne. Det er en anerkendelse at få, og når sådan nogle tal kommer, så ser sygeplejerskerne galde ud, siger leder Karin Bilgrav.