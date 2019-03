Grindsted/Kærgård: Holder blå blok regeringsmagten hen over folketingsvalget, er der 150 millioner kroner på vej til oprydningen efter Grindstedværkets forureninger i Grindsted by og Kærgård Klitplantage.

Det er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om som en del af deres sundhedsreform, som vil nedlægge regionerne og dermed flytte opgaven med jordforureninger over på statens hænder.

Allerede i de to kommende år er regeringen klar med de første millioner til oprydningen efter Grindstedværkets depoter.

- Vores reform træder først i kraft i 2021, og derfor kunne vi først komme i gang med oprydningen i 2021, men det er for lang tid at vente set i lyset af, at vi ønsker, at der skal ryddes op. Det handler om hensynet til mennesker og miljø. Derfor sætter vi ekstraordinært 100 millioner kroner af i 2019 og 2020 til forureningerne efter Grindstedværket og Cheminova, så vi kan komme i gang, siger Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister.

Hvorfor sætter I penge af, når der ikke engang ligger en analyse af, hvad det vil koste at rydde op i Grindsted by?

- Fordi vi skal have ryddet op, og vi skal i gang. Nogle steder er man længere med forundersøgelser, andre steder er man kortere. Forudsætningen for, at man kan komme et skridt videre, er, at der kommer penge på bordet til den konkrete oprydning. Det gør vi med aftalen med DF, siger sundhedsministeren.