Blå Kors vil udvide åbningstiderne og søger flere frivillige

I dag har Blå Kors' genbrugsforretning på Kløvermarken åben 15 timer om ugen fordelt på fire dage. Det tal vil de gerne have i vejret, og derfor er der brug for flere frivillige til at drive butikken.

- Vi har kun åbent fire dage om ugen, men på sigt vil vi gerne kunne holde åbent i hvert fald om tirsdag og måske også om mandagen. Vi vil måske også gerne kunne holde åbent i flere timer end i dag, hvor der er åbent mellem klokken 13 og 17. Nogle dage kunne det godt være, at det kunne være en god idé at åbne allerede klokken 11, fortæller Berit Randers, der er en af de mange frivillige i Blå Kors Genbrug-butikken.

Billund: Hos Blå Kors' genbrugsforretning i Billund kunne de godt tænke sig at holde endnu mere åbent end i dag. Derfor er man nu gået på jagt efter endnu flere frivillige, som er nødvendige for at få forretningen til at fungere i det daglige.

Alle kan bruges

Den første tirsdag i den nye måned er der inviteret til informationsmøde for folk, der måske kunne være interesserede i en frivillig tjans i butikken. Her vil der blive fortalt nærmere om, hvad det indebærer at være frivillig.

- Vi mangler folk, så vi kan have bemanding til hele ugen. Vi mangler særligt nogle mænd, der kan løfte møbler og køre vores lille lastbil. Vi mangler også nogle, der kan hente og bringe ting, så vi kan køre nogle flere dage om ugen, siger Berit Randers.

Som udgangspunkt er der tre eller fire frivillige i butikken, når den holder åbent. Der er masser af ting, der skal ordnes for at holde styr på sådan en genbrugsbutik, men Berit Randers understreger, at man ikke skal være bange for, at der bliver drevet rovdrift på en, fordi man melder sig.

- De fleste af os er her en enkelt eller to dage om ugen. Det er selvfølgelig rarest, hvis folk forpligter sig til nogle faste dage, for der skal jo laves en vagtplan, men vi kan bruge folk, uanset hvor lidt tid de har at give, siger Berit Randers.

Blå Kors-butikken på Kløvermarken gennemgik for et par år siden en omfattende forandring. En masse varer blev luget ud, og i stedet for mange varer blev der i stedet satset på et mindre sortiment, hvor varerne til gengæld er af en bedre kvalitet.