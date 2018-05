Blå Kors-butik har haft tre indbrud siden november

Billund: Over weekenden har der været indbrud for tredje gang i Blå Kors-butikken i Billund siden november, hvor Jytte Bechmann begyndte som leder. JydskeVestkysten offentliggjorde en artikel om butikken lørdag aften klokken 19 på JV.dk, og indbruddet er sket mellem klokken 18 lørdag aften og 11.15 søndag formiddag, men Jytte Bechmann er ikke sikker på, at omtalen er medvirkende til indbruddet.

- De sidste to gange er tyven gået specifikt efter penge. Sidste gang var et pengeskab, der var boltret fast, revet ud af væggen, men denne gang ser der ikke ud til at være stjålet noget, siger Jytte Bechmann.

Forrige gang var der derimod blevet stjålet 4000-5000 kroner i kontanter.

Denne gang var det heller ikke nødvendigt at rydde op modsat de to tidligere gange, hvor meget var blevet smadret.

Oplevelserne gør, at der nu ikke længere kan findes kontanter i butikken, og de overvejer også et tyverianlæg.