Blå Anni og røde Troels i fælles front: Vigtigt at stemme lokalt

Vigtigst af alt vil de gerne have stemmerne selv. Men Anni Matthiesen (V) og Troels Ravn (S) er enige om én ting: Det er vigtigt at stemme lokalt.

Billund Kommune: Selvom de er politiske modstandere, håber Troels Ravn (S) og Anni Matthiesen (V), at de efter det kommende folketingsvalg kan følges ad ind på Christiansborg. Lørdag middag kunne kandidater til folketingsvalget sætte valgplakater op. De to lokale folketingsmedlemmer benyttede lejligheden til i fællesskab at opsætte et stort banner på Ribe Landevej. - Jeg tror, at mange ikke tænker over, hvor stor en betydning det har, at man har nogle folketingsmedlemmer, som kan tage de lokale sager med til Christiansborg, siger Anni Matthiesen om årsagen til det fælles banner. - Det er et signal om, at vi begge bor i vores valgkreds. Vi bor ikke ovre i København, men vi bor der, hvor vi er valgt. Jeg mener, det er en kvalitet for os begge, at vi aldrig er ret langt væk fra vores valgkreds, supplerer Troels Ravn.

Ikke nødvendigvis lokale Billund Kommune er en del af Vejen-kredsen, som dækker Billund og Vejen Kommuner.Ved et valg til Folketinget er der ikke nogle regler om, at kandidater skal bo i den kreds, hvor de er opstillet. Der er således flere kandidater i Vejen-kredsen, som ikke bor i lokalområdet.



Der er ligeledes flere partier, der ikke har en kandidat i alle kredse - blandt andet har de tre nye partier, Nye Borgerlige, Stram Kurs og Klaus Riskær Pedersen, ikke nogen kandidat i Vejen-kredsen. Der er dog mulighed for at stemme personligt på alle partiernes kandidater i hele Sydjyllands Storkreds.

Vigtigt med både rød og blå Selvom de repræsenterer forskellige partier, og i valgkampe som den igangværende gerne skyder med skarpt efter hinanden, finder Anni Matthiesen det vigtigt, at de begge er repræsenteret i Folketinget. - Der er nogle ting, man kan, når man sidder i opposition, og der er nogle ting, man kan, når man sidder med i regeringen. Derfor er det vigtigt, at lokalområdet er repræsenteret af begge fløje, siger hun.

Får mange henvendelser På spørgsmålet om, hvorfor det er så vigtigt med folketingsmedlemmer i lokalområdet, nævner Troels Ravn et konkret eksempel: Poul Erik Pedersen fra Hejnsvig havde på grund af sit handicap behov for et hjælpemiddel, for at kunne passe sit arbejde hos Lego. Men det behøvede kommunen ikke stille til rådighed, fordi Poul Erik Pedersen har rundet pensionsalderen. Poul Erik Pedersen kontaktede derfor Troels Ravn, som tog sagen med til Christiansborg. Her blev det besluttet at ændre reglerne, så Poul Erik Pedersen har fået stillet sit hjælpemiddel til rådighed. - Jeg får mange henvendelser fra lokale borgere, og jeg mener, at historien med Poul Erik Pedersen er et godt eksempel på, at det nytter noget at rette henvendelse til en lokal politiker, for nu er loven blevet ændret, siger Troels Ravn.

Vigtigt med lokal repræsentant Selvom Poul Erik Pedersen og alle andre let kan finde kontaktoplysninger på de folketingsmedlemmer, der ikke lige bor i lokalområdet, mener både Troels Ravn og Anni Matthiesen, at det er væsentligt at have lokalområdet repræsenteret. - Vi har en anden fornemmelse af, hvad kredsen er for en størrelse, fordi vi bor her og dermed lettere løber ind i de mennesker, der er her. Når jeg er i Grindsted for at handle tøj eller besøge min søn, møder jeg folk, der bor i byen, og dermed får jeg input til de ting, der ikke fungerer, og som vi bør tage fat på, siger Anni Matthiesen.