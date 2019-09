Bjarne Jensen går efter politisk comeback: Vil retur til byrådet

67-årige Bjarne Jensen er ikke færdig med lokalpolitik. Når der i november 2021 igen skal sammensættes et ny byråd, vil han være at finde på stemmesedlen, hvor han igen vil stille op for Dansk Folkeparti.

Billund Kommune: Selvom Bjarne Jensen i november 2017 måtte vinke farvel til sine poster som medlem af byrådet regionsrådet, er den 67-årige DF'er slet ikke færdig med lokalpolitik. Når der om to år igen skal sammensættes et nyt byråd, planlægger Bjarne Jensen igen at være at finde på stemmesedlen. - Jeg savner spillet, og jeg savner at være med, hvor tingene sker, fortæller han. - Det er ikke fordi, jeg har noget at kritisere de andre for, men jeg synes måske, at vi er lidt for usynlige, og det vil jeg gerne lave lidt om på, tilføjer Bjarne Jensen.

Bjarne Jensen Bjarne Jensen stammer oprindeligt fra Odense, men har boet i Jylland siden 1970'erne - først i Skanderborg og siden i Grindsted.



Arbejder til daglig i Billund Lufthavn, hvor han i en periode har været tillidsmand for HK'erne.



Er gift med Ketty. Tilsammen har de syv børn og 11 børnebørn.



Blev i 2001 for første gang valgt til byrådet i daværende Grindsted Kommune. Sad i byrådet frem til udgangen af 2017, hvor han valgte ikke at genopstille.



Blev i sommeren 2015 medlem af regionsrådet, da han trådte ind i stedet for Peter Kofod Poulsen, der var blevet valgt til Folketinget. Bjarne Jensen stillede i 2017 op til en ny periode i regionsrådet, men blev ikke genvalgt.

Svært at koordinere to poster Bjarne Jensen sad i forrige periode i både byrådet og regionsrådet. Et dobbeltmandat er dog ikke nogen drøm, og derfor er det foreløbig planen, at det kun er et comeback i byrådssalen, der bliver gået efter. - Det var svært at koordinere det, så jeg kunne passe mine møder begge steder. Det gik faktisk hen og blev et problem. Så det gav fravær, og det bryder jeg mig ikke om. Man skal gøre, hvad man kan, når man har sagt ja til at blive valgt, og det havde jeg ikke rigtigt mulighed for, siger Bjarne Jensen. For to år siden valgte han derfor udelukkende at gå efter en plads i regionsrådet, men den idé var vælgerne altså ikke helt med på.

Tilbage efter blodpropper Den mellemliggende periode har Bjarne Jensen blandt andet brugt på at komme på toppen igen efter de blodpropper, der i slutningen af 2016 sendte ham til tælling og krævede sygemelding fra både det politiske arbejde og det civile job i Billund Lufthavn, hvor han i en periode desuden var tillidsmand. Han arbejder stadig, men nu på nedsat tid, og skavankerne er overvundet, så han nu er klar til comeback i den politiske arena. - Jeg har det faktisk rigtigt godt. Jeg har selvfølgelig nogle mén, men det er ikke noget, der vil forhindre mig i at passe et byrådsarbejde. Når jeg går hurtigt, har jeg problemer med at få luft nok, men det går fint, og jeg har lært at tilpasse mig det, siger Bjarne Jensen.