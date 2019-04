Bjarke og Tonie er campister: Der er ikke noget bedre end at lægge sig ud en frostklar solskinsdag.

Bjarke og Tonie elsker campinglivet og med alt, hvad det indebærer af tømning af toilettet, fællesbad og opvask i fælleshuset.

Vorbasse: Parret Bjarke Helgaard og Tonie Andersen elsker camping. Så meget, at de lige nu bor i deres campingvogn på campingpladsen i Vorbasse, indtil de finder det helt rigtige sted at bo. Derfor er campingvogn og fortelt indrettet som et midlertidig hjem med alt, hvad de skal bruge af køleskab, fryser, spiseplads. I forteltet er der anlagt et gulv med gulvtæppe, for Bjarke har skruet hænderne rigtigt på. - Det tager ikke lang tid at fjerne igen, forklarer Bjarke, der til dagligt arbejder på en maskinfabrik i Billund. Tonie har weekendarbejde på Lego.

Når vi møder turister og taler med dem, oplever vi verden gennem deres øjne. Bjarke Helgaard, campist

Foto: Chresten Bergh Bjarke Helgaard og Tonie Andersen nyder den natur, de er omgivet på campingpladsen i Vorbasse. Foto: Chresten Bergh

Koldt om vinteren Hen over vinteren krøb de begge ind i campingvognen. Bogstavelig talt, for forteltet brugte de ikke; det er for dyrt at varme op, når det er koldt udenfor. Med foråret rykker de ud, først til forteltet, så helt ud uden for teltet. - Når det er godt vejr, er vi udenfor hele tiden, siger Barke. Rigtig godt vejr er ikke nødvendigvis varmt vejr. Lidt sol, og så opholder de sig ellers ude. - Vi har fået det anderledes med temperaturer, siden vi rykkede ud i campingvognen. Vi hungrer mere efter solen, og har det varmt, når der er 15 grader. Tonie har det på samme måde: - Der er ikke noget bedre end at lægge sig ud på liggestolen med et tæppe omkring sig en frostklar solskinsdag.

Slipper aldrig campinglivet Selv når Tonie og Bjarke finder det helt rigtige hjem, slipper de ikke campinglivet. - Det er meget afstressende at være på camping, men man keder sig heller aldrig, for man har altid noget at lave, siger Bjarke. Der skal både påfyldes vand, tømmes toilet og efter et måltid skal opvasken klares i fælleshuset, hvor brusebadet om morgenen også må gøres for ikke at bruge alt vandet i campingvognen. For mange lyder det måske som en afskrækkende livsstil, men ikke for de to campister. - Det er slet ikke træls, men bliver bare en del af ens daglige rutine. Det er bare noget, der skal gøres, siger Tonie.

Nyder roen Parret nyder tosomheden, naturen og roen omkring dem. - Vi er ikke så meget til fællesspisning, der holder vi os mest for os selv. Det er det dejlige ved at være på camping, du har altid nogen at snakke med, hvis du vil det, og vil du hellere være for dig selv, kan du også det, siger Bjarke. Det er altid spændende, når der kommer nye til campingpladsen. Gennem campingpladsen i Vorbasse og på de mange andre pladser, de har besøgt gennem tiden, har de efterhånden fået flere bekendtskaber. - Vi har blandt andet mødt nogen fra Norge, som vi nu har planer om at besøge, siger Tonie. Det er nu også altid spændende at tale med mennesker, som kommer fra andre lande. - Når vi møder turister og taler med dem, oplever vi verden gennem deres øjne, fortæller Bjarke.