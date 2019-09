Birthe Kjær spiller med band til Vorbasses markedsfest

Vorbasse: Vorbasse maler byen rød i mere end en forstand. Vorbasses årlige markedsfest afholdes nemlig den 21. september, og Vorbasse Grundejerforening inviterer indenfor til fest og farver i byens fritidscenter.

Også i år samarbejder foreningen med Vorbasse Kultur & Event, så der for alvor kommer gang i festen, der er en tak til byen og dens mange frivillige for indsatsen ved årets Vorbasse Marked.

Birthe Kjær stiller med et 10 mand stort band på aftenen, så der bliver rig mulighed for at synge med på 'den knaldrøde gummibåd'.

Deltagelse i festen er gratis, og der er rigtig god plads til flere:

- Vi har plads til 800 deltagere i år, og cirka 150 har tilmeldt sig, siger Mie Svendsen fra Vorbasse Kultur & Event.

Det er højst sandsynligt Birthe Kjærs sidste koncert i år, og måske er det endda allersidste gang, hun spiller med så stort band bag sig.

Det er muligt at medbringe mad selv eller bestille fra kroen eller hallens cafeteria.

Bandet 'Ally cats' spiller både under spisning og i pausen, hvor de sørger for at underholde aftenen og natten igennem.

Sidste tilmelding er den 8. september på markedsfest2019@hotmail.com.