Billund: Birte Nørregaard Knudsen, Billund, har fredag 17. august 25 års jubilæum i Lego Koncernen.

Birte startede allerede som niårig sin legorejse, da hun i Legoland arbejdede efter skoletid og senere fik et studiejob, inden uddannelse tog hende til København.

I 1992 vendte Birte tilbage til Lego Koncernen som advertising consultant i reklameafdelingen. Sommeren 2001 blev Birte hentet til et job uden for koncernen, men allerede i januar 2004 var hun tilbage i Legolands eventafdeling, hvor hun udviklede, planlagde og eksekverede events og koncerter sammen med et team på fire.

I 2010 kom Birte til Lego Shopper Marketing Agency, som lead project manager med ansvar for at eksekvere den russiske portefølje i Lego Koncernen. I 2013 overgik Birte til shopper marketing retail afdelingen, som sr project manager.

I sommeren 2015 gik turen til Lego House projektet, som sr projekt manager med ansvar for bl.a. den grafiske produktion. Birte var med sit store overblik og sin evne til at dissekere store og komplekse problemstillinger en uundværlig spiller. Efter åbningen af Lego House har Birte fortsat ansvaret for det grafiske.

I Birtes 25-årige Lego-rejse har det været kendetegnende, at hun har skabt store og mange resultater i høj kvalitet, brugt sin faglighed, erfaring og æstetik til at løfte barren. Altid udvist stor interesse og omsorg, altid været en holdspiller med stort hjerte. Et ukueligt gå-på mod og godt humør. Birte har opbygget stærke og varige venskaber undervejs - og udbygger og styrker til stadighed sit netværk. Ikke mindst fordi hun er misundelsesværdig god til den evig svære balance mellem arbejdstid og privatliv, og værdsætter og prioriterer både venner og familie meget højt.