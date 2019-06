Billunds voltigeringshold er på vej til EM i Holland

For to år siden blev Billunds voltigeringshold nr. seks ved EM. Nu gør de det igen - med assistance fra Thisted og København.

Billund: Billunds voltigeringspiger og hesten Turbo blev forleden - endnu en gang - udtaget til EM i voltigering. Det betyder, at piger, reserver fra Thisted og hest, dyster om titlen som europamester i Holland i uge 30.

- Det er rigtigt spændende. Denne gang var der mere konkurrence i selve udtagelsen end sidste gang. Der var tre hold, der konkurrerede. For to år siden var vi de eneste i feltet, og selvom man aldrig er sikker på at blive udtaget, så var der ikke nogen, vi skulle holde bag os, siger Maria Rasmussen, træner og longefører.

For to år siden blev holdet nummer seks ved EM, og Maria Rasmussen håber, at de kan opretholde den placering.

Der er sket en smule udskiftning, og der er indhentet forstærkning til holdet siden 2017.

- Det er svært at lave et hold herhjemme på et højt niveau, fordi det er en ret lille sport, forklarer Maria Rasmussen.