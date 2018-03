Billunds unge pulser løs på cigaretterne

I flere år gik det ellers ned ad. I dag er der flere unge, som ryger. Sundhedskonsulent kalder tendensen stærkt bekymrende.

Billund Kommune: Man skulle tro, at de var klogere end deres forældre, når det kommer til at ryge. Men det er der intet, der tyder på, at de unge i Billund Kommune er. Antallet af unge, der damper løs på cigaretterne, har ellers været faldende, men nu stiger det igen. Det er en af de dystre tendenser i Den Nationale Sundhedsprofil 2017, hvor man kan se udviklingen i danskernes sundhed - både nationalt, regionalt og kommunalt. Det er især de unge 16-24-årige kvinder, som ryger lidt mere end ved den seneste store undersøgelse i 2013. I dag er det 14,2 procent, der ryger. Det lyder måske ikke af meget, men til sammenligning er det kun tre procent af de unge i Norge, der har samme uvane. Lene Bruun, leder af Sundhedsstaben i Billund Kommune, synes, at 14 procent piger og næsten 19 procent drenge, der ryger, er alt for mange. - Rygning er sundhedsrisiko nummer et. Imellem en tredjedel og en fjerdel af alle dødsfald er rygerelaterede, siger hun.

Tal på røgen



I hele Region Syddanmark ryger 18,5 procent af borgerne.



Så mange i Billund Kommune er storrygere: Ni procent (7,7 procent i 2013). I



I hele Region Syddanmark storryger 9,2 procent af borgerne.



På de danske gymnasier ryger 12 procent af de unge. (I Norge er det kun tre).



På den danske erhvervsskoler ryger 37 procent af de unge. ( I Norge er det kun tre)



Rygestop: Se kommunens hjemmeside på



Stærkt bekymrende Derfor er de nye tal ikke tal, man bør set let på. Lene Bruun anser tendensen for at være stærkt bekymrende: - Man bliver jo afhængig af nikotin, og pludselig er det at stoppe ikke et valg. Og vi ved, at mange af dem, der begynder at ryge som helt unge, har rigtig svært ved at stoppe, siger hun. I forlængelse af kommunens sundhedspolitik arbejder sundhedsstaben i Billund Kommune derfor på at beskrive indsatser, der har fokus på røgfrie miljøer og kan være med til at forebygge rygestart hos børn og unge. Lene Bruun håber, at kommunen i lighed med Region Syddanmark, en række andre kommuner og private virksomheder vil tilslutte sig partnerskabet "Røgfri fremtid", et initiativ fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, der blandt andet har som mål, at ingen børn og unge begynder at ryge.

Strukturelle forandringer Derudover er højere priser og sværere tilgængelighed ifølge Lene Bruun nogle af de mest effektive tiltag til at afholde borgerne fra at ryge. Særligt i forhold til de unge. Så selvom tallene lige nu er bekymrende, tror hun på, at der er en forandring på vej. Landspolitisk kunne der nemlig godt se ud til at være ved at ske noget. For nylig talte Jette Skive (DF), sundhedsformand i Kommunernes Landsforening, dunder til politikerne på Christiansborg og opfordrede dem til at sætte prisen på tobak op. Markant op. Det var et udsagn, der blev hørt på rådhuset i Grindsted. - Det er jo den slags strukturelle tiltag, der for alvor virker. Det skal være dyrt og besværligt at komme til at ryge. Det er det, der har virket i vore nabolande, pointerer Lene Bruun og fremhæver rygeloven fra 2007 som det strukturelle tiltag, der for alvor har fået antallet af rygere til at gå i den rigtige retning.

Rygestop Udover den nye indsats, som sundhedsstaben er på vej med, har Billund Kommune i årevis kørt rygestopkurser i samarbejde med Grindsted Apotek. - Man kan komme lige ind fra gaden og få hjælp til at holde op med at ryge, siger Lene Bruun. Billund Kommune har blandt andet ansat to rygestopkonsulenter.