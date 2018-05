Billunds pengekasse svulmer: Tæt på 400 millioner kroner på kistebunden

Borgmester Ib Kristensen (V) mener, at der er masser at glæde sig over i regnskabet for 2017 i Billund Kommune. Arkivfoto: Orla Lund

Kassebeholdningen i Billund Kommune vokser støt i disse år. Et overskud i 2017 er med til at skubbe tæt på 400 millioner kroner i kassen.

Billund Kommune: Der ligger rigtig mange penge på kistebunden i Billund Kommune. Det viser regnskabet for 2017. Ved slutningen af året var kassebeholdningen på cirka 395 millioner kroner. Det placerer Billund med i top 15 over landets kommuner med størst kassebeholdning pr. indbygger. Billund Kommune har et politisk ønske om at have en kassebeholdning på 250 millioner kroner som økonomisk buffer, så det ønske er længe opfyldt. - Hvis vi pludselig får mindre selskabsskatter, eller der bliver lavet en ny udligningsordning, risikerer vi at miste en stor del af vores indtægter. I sådan en situation skal vi være så velpolstret, at vi ikke skal ud i en her og nu-panikløsning, mener Ib Kristensen (V), borgmester.

Borgmesteren vil ikke have straf Borgmesteren ville gerne bruge de penge, der er tilovers efter den økonomiske buffer på 250 millioner kroner, men det er forbundet med risikoen for en bøde fra staten for at bruge for meget. - Vi går lige til grænsen med vores serviceniveau, i forhold til hvad vi må bruge. Vi går faktisk over, så det er svært at sige, hvad vi skal gøre. Så skulle vi give los og så tage en straf, men det er der lidt for meget jyde i mig til.