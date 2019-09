Billunds nye sushi-restaurant åbner sidst i oktober

Zenghui Lin driver i forvejen Atami Sushi i både Kolding og Vejle, og nu kaster den 36-årige kineser sig ud i sit tredje restauranteventyr på dansk grund, når Billund bliver føjet til rækken. Her får Zenghui Lin masser af plads at boltre sig på, når hele stueetagen i den bygning, hvor Beth Baun tidligere hørte hjemme, snart er færdig.

- Planen er at åbne i slutningen af oktober. Vi har ikke nogen præcis dato endnu, men det skulle gerne blive i slutningen af næste måned, fortæller Zenghui Lin, som kommer til at stå i spidsen for byens nye restaurant.

Billund: I løbet af kort tid vil Billund have endnu et spisested, når Zenghui Lin begynder at lange sushi over disken i sin nye restaurant på Butikstorvet.

En større forvandling er i disse år ved at ske på Butikstorvet i Billund. Om halvandet år er en helt ny bydel skudt op. Her bliver der bygget 4500 kvadratmeter til butikker og kontorer, mens der i de forskellige komplekser vil blive lavet to lejligheder på mellem 95 og 160 kvadratmeter.

Meget mangler endnu at blive gjort i stand i de lokaler, der i løbet af et par måneder er en restaurant med plads til 130-150 spisende gæster. Foto: Martin Ravn

Alternativ til pizzaen

Håndværkerne har stadig travlt med at gøre lokalerne i stand i den nybyggede ejendom, der med sin placering lige mellem Lego House og bamsemuseet dårligt kan undgå at tiltrække turisternes opmærksomhed. Netop turisterne er da også årsagen til, at Zenghui Lin har valgt Billund som det næste sted at starte et madeventyr.

- Vi ved, at der kommer mange turister til Billund hvert år, og her er ikke så mange forskellige restauranter. Det er mest italienske restauranter med pizza og pasta, der er mulighed for at få. Derfor vil jeg gerne prøve at lave noget andet mad, siger Zenghui Lin, der i restauranten i Billund vil køre efter det samme koncept, som han har succes med i både Kolding og Vejle. Et koncept, hvor den ønskede sushi bestilles ved bordet via en tablet, men modsat Kolding og Vejle får Billund også en buffet.

- Her vil være en kinesisk buffet og sushi. Der vil være mulighed for at få all you can eat, siger han.