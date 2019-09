Billunds golfkomet hopper højt efter sensationel 2. plads på Europa Touren

Amsterdam/Billund: Golftalentet Nicolai Højgaard fra Billund missede søndag karrierens med afstand største triumf i Holland.

Den 18-årige dansker sluttede på andenpladsen ved KLM Open i Amsterdam på European Tour, efter en sensationel præstation i turneringen, hvor han kun var med på et wild card.

Spanske Sergio García tog sejren med sammenlagt 270 slag for de fire turneringsdage, hvilket var et enkelt slag bedre end Højgaard.

Forud for turneringen i Amsterdam var det aldrig lykkedes den unge dansker at klare cuttet til finalerunderne på European Tour. Hans hidtil bedste placering kom for nylig i Hamburg, hvor han blev nummer 71.

Nicolaj Højgaard blev i 2018 kåret til "Årets Fund" i dansk idræt af DIF, efter et år med store resultater: Herunder EM-guldmedalje for amatører, en VM-guldmedalje for hold og en EM-sølvmedalje for klubhold med Gyttegård Golf Klub.

Sammen med tvillingebroderen Rasmusen blev Nicolaj professionel golfspiller i februar i år.