Bygningen på Lindevej 8 har senest været hjemsted for værtshuset Stationen. Værtshuset havde sit navn, fordi ejendommen tidligere har været Billunds stationsbygning. Værtshuset lukkede i september 2016, og siden er ejendommen blevet solgt på tvangsauktion. Nu planlægger den nye ejer, Jørgen Uth, at opføre lejligheder på grunden.

Tre blokke

Spaden er dog ikke klar til at blive sat i jorden i samme øjeblik, som de sidste murbrokker fra den gamle ejendom er forsvundet fra matriklen. Men i løbet af få måneder vil arbejdet med at rejse nye bygninger på stedet efter alt at dømme gå i gang.

- Der er stadig lige nogle små knaster, der skal afklares, men jeg håber da, at vi kommer i gang med at grave i år. Det skal vi. Det er tæt på at gå i orden, siger Jørgen Uth.

Med de nye boliger på stedet, vil Billund miste en af sine ældste bygninger - til gengæld vil byen igen gå et skridt imod at udvikle sig i højden. Projektet indeholder nemlig et byggeri, der kommer til at gå helt op i fire etagers højde. I alt bliver der tre blokke, hvor to af dem bliver tre etager høje, mens den sidste får fire etager.

- Det bliver tre blokke, som kommer til at ligge tæt sammen. Der bliver to lejligheder i hvert plan, så der bliver 20 lejligheder i alt, siger Jørgen Uth.