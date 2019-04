Billunds fodgængerfelter kan blive fyldt med farver

- Vi vil gerne prøve at se, om vi kan finde ud af noget i den retning. Så må vi se, hvor langt vi kan komme med politiet, for det er i sidste ende dem, der godkender den slags, siger Per Nyhus.

Det er endnu ikke defineret, hvordan de kommende, børnevenlige fodgængerfelter skal se ud. Blot er det planlagt, at det første fodgængerfelt, der skal ses efter i sømmene, er på Hans Jensensvej, Det skyldes i al sin enkelthed, at denne vej i forvejen er spærret omkring fodgængerfeltet på grund af en større renovering, og at dette fodgængerfelt i høj grad er med til at binde det nye Butikstorvet sammen med Billund Centret.

Har tidligere fået nej

Om ordensmagten vil acceptere en mere farverig form for fodgængerfelter, er uvist. Faktisk har et lignende forslag tidligere været på tale, men ved den lejlighed blev planerne ikke ført ud i livet.

- Da vi i sin tid etablerede Capital of Children, var der nogle, der spurgte, om vi kunne prøve at lave et fodgængerfelt i farver, så man kunne se, at man var i børnenes hovedstad, når man gik over et fodgængerfelt i Billund. Det ville politiet overhovedet ikke acceptere eller se nærmere på, siger Per Nyhus, der tror og håber, at tiderne har ændret sig.

Ifølge tidsplanen vil der blive lavet en idéudkast allerede før sommerferien, og hvis alt går vel, kan det alternative fodgængerfelt være en realitet allerede i slutningen af i år eller i begyndelsen af næste år.