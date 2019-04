Kigger man på de enkelte skoler i kommunen, topper Billundskolen, Sdr. Omme Skole og Filskov Skole. Her er mellem 90 og 95 procent af eleverne vaccineret. I bunden ligger Den Internationale Skole i Billund, ISB. Her er mellem 80 og 85 procent af eleverne vaccineret. Ifølge skoleleder for ISB, Camilla Uhre Fog, kan antallet simpelthen skyldes, at mange af elevernes vacciner ikke er registreret i det danske sundhedssystem.

Sundhedsstyrelsen har for første gang kortlagt, hvordan børnenes vaccinationsdækning er i landets kommune.Kortlægningen af vaccinationsdækningen er det seneste af en række initiativer for at forbedre tilslutningen til MFR-vaccinen. Man har kigget på kommunernes andel af MFR-vaccinerede børn, som er født i 2013. De dårligste kommuner er:Samsø med 74 procent og Frederiksværk/Billund med 81 procent.

Billundskolen: Det er forældrenes eget valg

Lars Aagaard Nielsen er skoleleder på Billundskolen, hvor mellem 90 og 95 procent af eleverne er vaccineret. Det glæder ham, at antallet af vaccinerede elever på hans skole er højt, men han har ingen umiddelbar forklaring på tallet.

- Det er ikke noget, vi har drøftet eller diskuteret på skolen. Et bud kan være, at det er forældrene, der taler indbyrdes sammen, og derved er det blevet den udbredte holdning at lade ens barn vaccinere, siger Lars Aagaard Nielsen.

Han ser det ikke som skolens opgave at oplyse om vacciner.

- Jeg ser det som en opgave for den kommunale sundhedsstab at oplyse, så vi er sikre på, at informationerne har et fagligt grundlag, siger han.

Ifølge Lars Aagaard Nielsen er det vigtigt, der kun oplyses, det vil sige ingen formaninger eller løftede pegefingre.

- Ingen forældre skal have dårlig samvittighed eller udstilles, fordi de træffer et andet valg.

På de resterende skoler i Billund Kommune er det mellem 85-90 procent af eleverne, der er vaccineret mod mæslinger.

Landsgennemsnittet for MFR-vaccination var 89 procent i 2018. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 95 procent af landets børn bliver vaccineret.