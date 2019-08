Billunds bymidte får nye regler for parkering

Her bliver der p-begrænsning

Konsekvenserne af de nye parkeringsregler bliver:



- P-zonerne skal droppes.



- I midtbyen vil det mellem klokken 9 og 18 alle ugens dage være tilladt at parkere i en eller to timer.



- Ved Billund Centret og ved TimeOut pølsevognen vil der være tidsbegrænsning på to timer mellem klokken 9 og 18 på hverdage.



- På Ole Kirks Vej vil der være parkeringsforbud på den ene side, mens det på den modsatte side kun er tilladt at parkere i en time mellem 9 og 18 på hverdage.



- På Systemvej skal det alle dage mellem 9 og 18 være forbudt at parkere.