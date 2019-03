Med tre millioner besøgende om året har Billund potentiale for en midtby med masser af spændende butikker. Men vækst kommer ikke af sig selv. Derfor har Billund Erhvervsfremme i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme søsat et ambitiøst kursus. Og personale fra 50 af kommunens butikker deltager.

- Efter at have undersøgt det grundigt kan vi se, at der er nogle fælles udfordringer hos detailhandlen i kommunen, fortæller erhvervskonsulent Marianne Witte fra Billund Erhvervsfremme i en pressemeddelelse.

Kurset "Vækst til Erhverv i Gadeplan" er kommet i stand som en del af initiativet Danske Turismekompetencer, der er finansieret af Den Europæiske Socialfond og drives af Dansk Kyst- og Naturturisme. Vækst til Erhverv i Gadeplan er udtænkt hos Billund Erhvervsfremme, der ser et stort potentiale i at udvikle detailhandlen i kommunen.

Hele byen må involvere sig

- Vi skal kæmpe for detailhandlens overlevelse i Billund, og det er ikke unikt for vores by eller kommune, men noget, som både større og mindre danske byer er udfordret på i disse år. En aktiv og spændende midtby forudsætter en aktiv og varieret detailhandel, og derfor er det ikke en opgave, der kan løses af én eller enkelte aktører; det er noget, hele byen er nødt til at engagere sig i. Heldigvis er vi i den lykkelige situation, at der virkelig er forståelse for dette og vilje til det fra alle sider, siger Torben Klovborg fra Refborg Hotel og Spiseri, der også driver en butik med specialvarer og delikatesser og selv deltager i kursusforløbet.