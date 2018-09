Billunds borgmester vil drøfte Danske Bank-skandalen med byrådet

Både borgmester Ib Kristensen (V) og hans byrådskollega Allan Munk Nielsen (K) ønsker at diskutere Billund Kommunes fremtidige samarbejde med Danske Bank. Det sker efter de seneste afsløringer om 'hvidvask'.

- Jeg har i hvert fald tænkt mig i første omgang at tage sagen op på det næste møde i økonomiudvalget 2. oktober, hvor vi kan få en drøftelse om, hvad vi synes, der skal ske fremadrettet, siger borgmesteren.

Billund Kommune: Astronomiske beløb i omegnen af 1.500 milliarder kroner er blevet nævnt i forbindelse med den sag om hvidvask af penge, som Danske Banks estiske afdeling menes at have stået bag.

Jeg har i hvert fald tænkt mig i første omgang at tage sagen op på det næste møde i økonomiudvalget 2. oktober, hvor vi kan få en drøftelse om, hvad vi synes, der skal ske fremadrettet.

Vil vente og se

Tidligere havde Billund Kommune Sydbank, men ved det seneste udbud skiftede man til Danske Bank, fordi de gav et bedre tilbud. Uanset byrådets holdning binder udbuddet således noget tid endnu.

- Men det er klart, at hvis Danske Bank bliver dømt, så skal vi som offentlig instans vurdere, om vi kan bruge dem som bankforbindelse fremadrettet, siger borgmesteren.

Ib Kristensen nævner til sammenligning, at man i det kommunale kræver børneattester inden for visse områder, og tilsvarende har han en tro på, at kommunens samarbejdspartnere i den økonomiske sektor også fremadrettet er straffri.