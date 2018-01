Billunds borgere har fået fem nye naboer

Samlet set har 28 kommuner oplevet en befolkningsnedgang fra 2007-2017. Værst ser det ud på Lolland, som har mistet over 13 procent af borgerne. Vallensbæk har til gengæld fået over 29 procent flere borgere.

- Det er jo ikke alverden. Men hvis du kigger på vores sammenligningskommuner, har de haft nedgang. Set i det lys er det jo godt nok, men det havde altid været rarere at ligge på et par procent, siger Ib Kristensen.

Samlet set beløber det sig til en befolkningstilvækst på 369 borgere eller 1,3 procent siden 2007, men kommunen har ambitiøse planer om at vokse markant meget mere som en del af at blive "Familiens bedste valg".

Når det alligevel ikke skaber overdrevet jubel på rådhuset, skyldes det, at det trods alt kun er fem borgere mere end ved årsskiftet til 2017, og at det er den laveste stigning siden 2014, hvor befolkningstallet faktisk faldt.

Kommunen har kun det overordnet tal for befolkningen. På Danmarks Statistik kan man finde tal for, hvor mange der bor i hver enkelt sogn.

Han hæfter sig samtidig ved, at de største nedgange i befolkningen fandt sted i kommunens første år efter sammenlægningen, mens at de fleste af de senere år har budt på fremgang.

- Det handler om arbejdspladser, international skole, Børnenes Hovedstad og alt, hvad der ellers sker, tilføjer borgmesteren.

Det er vigtigt at understrege, at befolkningstallet altid er et øjebliksbillede. Det ændrer sig meget hen over året som følge af til- og fraflytninger, fødsler og dødsfald. I løbet af 2017 har befolkningstallet da også svinget til begge sider fra at være helt oppe på 26.562 i juni til at være helt nede på 26.466 i oktober.

De næste ti år håber kommunen at komme op på 27.400 borgere.