Billunds Internationale Skole får med udvidelse plads til 500 elever

Billund: Billunds Internationale Skole (ISB) udvider med mere plads. Kirkbi Invest A/S, som lejer bygningerne ud til ISB, kommer til at stå for udvidelsen af ISB. Firmaet har netop købt en grund til formålet af Billund Kommune. Grunden er beliggende på Vejlevej, hvor Billund Ungdomsskole har til huse, og borgmester Ib Kristensen fortæller i en pressemeddelelse, at man i kommunen arbejder på højtryk for at finde den bedste placering til Ungdomsskolen fremadrettet.

Museet "Den gamle skole" bliver på sin nuværende lokation på Vejlevej. Den nye del af ISB kommer til at huse de ældste elever på mellem 11-16 år. ISB er en netop godkendt IB World School indenfor både Primary- og Middle Years programme, og også en ledende aktør indenfor Læring gennem leg; Learning through Play. I den nye tilbygning kan flere af klasseværelserne slås sammen til større rum, til når der for eksempel er brug for mødelokaler. Mødelokaler er en ofte efterspurgt mangelvare når vores samarbejdspartner, Project Zero fra Harvard Graduate School of Education, er på besøg i forbindelse med learning through play-projektet, og afholder workshops og events for at inspirere og påvirke lærere fra hele verden, lyder det i en pressemeddelelse.