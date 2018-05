Billunds Internationale Skole er internationalt godkendt - på rekord tid

Billund: For to år siden blev Billunds Internationale Skole godkendt af IB World School i forhold til at føre skole for de yngste elever. Nu er de netop blevet blåstemplet i forhold til de 11- til 16-årige elever, og det er stort for skoleleder Camilla Uhre Fog.

- Som skole har vi valgt at følge læseplanen IB, men de skal også vælge os til, forklarer Camilla Uhre Fog - og det har krævet en længere proces med høje krav til både rammer og faglighed. Den proces blev afsluttet i marts, hvor skolen havde besøg af uafhængige konsulenter over flere dage. Her havde de blandt andet samtaler med forældre, elever, lærere, bestyrelse og ledelse.

- Vi er blevet målt og vejet på mange parametre for eksempel hvordan vi arbejder kreativt, om der er mulighed for at inddrage omverdenen, og om vi gør det, fortæller Camilla Uhre Fog.