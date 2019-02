Billundfys tildelt ansvar for genoptræning

Billund: Siden FysioDanmark fik en afdeling i Billund for halvandet års tid siden, har klinikken efterhånden fået en del klienter igennem deres behandling, og fremover tyder det på, at de får endnu mere at se til.

Tilbage i maj sidste år vedtog et flertal i Folketinget, at man som borger har ret til frit valg af genoptræning, hvis ens egen kommune ikke kan tilbyde genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

FysioDanmarks klinik i Billund er netop blevet tildelt retten til at stå for dem, som måtte vente længere tid hos kommunen efter at have søgt om det i januar. Det fortæller Charlotte Nikolajsen, som er medejer af koncernens tre centre i Varde, Esbjerg og Billund.

- Jeg er ikke klar over, hvordan det konkret ser ud på nuværende tidspunkt for Billund Kommunens vedkommende, men jeg ved, at der på landsplan er kommuner, som ofte først kan give et tilbud om genoptræning efter tre til seks uger, siger hun.

Ifølge Charlotte Nikolajsen kan det vise sig at være fatalt for genoptræningen, hvis man kommer relativt sent i gang.

- Funktionsniveauet falder des længere tid, man er inaktiv. Det gælder eksempelvis evnen til at kunne strække ordentligt ud efter en knæoperation, hvis man venter for længe med genoptræningen, siger hun.