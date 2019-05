Billund-virksomheder åbner dørene for Tech Tour

Billund: Tech Tour er en anderledes teknologimesse, hvor fire hightech virksomheder i Billund holder åbent hus på samme dag. Her kan de besøgende opleve det nyeste inden for 3D-print, udvikling, fremstilling og kvalitetskontrol.

På dagen er det muligt at besøge virksomhederne, DaVinci 3D, HN Group, Stansomatic og Zebicon, som for fjerde gang byder på en unik begivenhed, hvor de besøgende kan komme med bag kulissen.

Med rundvisning og livedemonstrationer har besøgende til Tech Tour mulighed for at komme helt tæt på teknologierne og få indblik i arbejdsprocesser som værktøjskonstruktion og -fremstilling, sprøjtestøbning og plastforarbejdning, 3D-printprocesser, samt 3D-skanning og måleteknik.

Tech Tour har kutyme for at samle omkring 250 erhvervsfolk på tværs af brancher, og med den store tilslutning er der ifølge tovholder Birgitte Andersen god grund til at fastholde konceptet og gentage succesen.

- Tech Tour en unik mulighed for at give en god og uformel oplevelse til både nye og gamle bekendte. Der skabes en helt særlig stemning når så mange industrifolk er samlet på ét sted, som tydeligt efterlader begejstring hos de besøgende og giver dem lyst til at komme, siger Birgitte Andersen, via en pressemeddelelse.

De fire Tech Tour virksomheder i Billund åbner dørene onsdag 22. maj fra kl. 9. til 16. Besøgende kan komme i det tidsrum, som passer dem bedst.

Arrangementet er gratis og der vil blive serveret frokost og forfriskninger i løbet af dagen. Tilmelding skal ske via hjemmesiden www.techtour-billund.dk.