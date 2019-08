Billund vil undgå at falde helt igennem

- Så vi vidste godt på forhånd, at det ville blive svært, men vi præsterede også under niveau.

Mere udskiftning forude

På papiret rådede han dengang stadig over en trup, han anså som god nok til at klare frisag i serie 2, men træneren havde ikke forestillet sig en så ustabil holdopstilling fra kamp til kamp, som det blev tilfældet.

- Jeg endte med at bruge 32 spillere i de 14 kampe, herunder fire målmænd. Kun én spiller var med i alle forårets kampe, og det smitter af på resultaterne, siger han.

Håbet er således langt mere kontinuitet i efterårssæsonen, selvom det udfordres af, at der igen er syv spillere, som har forladt holdet mellem halvsæsonerne, men det er tilsyneladende et vilkår for at være træner i Billund.

- Vi har vel tre spillere over 25 år i truppen, mens resten er 17-18 år, og mange af dem skal formentlig på et tidspunkt ud at studere, siger Peter Johansen og uddyber:

- Det er derfor ikke sådan, at jeg kan regne med, at de samme spillere er på holdet om et par år. Jeg bliver nødt til at tænke fra halvsæson til halvsæson, siger han.

Til gengæld glæder han siger over at have fået en stabil målmand ind på holdet, ligesom der er kommet en 17-årig til, som trods sin unge alder er 'flyveklar' til serie 3.