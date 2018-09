Billund vil gøre kommunens unge røgfrie

Billund Kommune vil gøre sit til at sikre, at så få som muligt af de unge bliver rygere. Foto er fra indvielsen af Campus-Torvet. Arkivfoto

Det er fint at arbejde med unges rygevaner, men hold fingrene fra de voksnes. Sådan lød det fra DF, da de øvrige medlemmer af unge- og kulturudvalget vedtog en plan for rygestop blandt unge.

Billund Kommune: Billund Kommune har tilsluttet sig partnerskabet "Røgfri fremtid" og vil i særlig grad have fat i de unge, som i øjeblikket pulser løs. Det skal ske gennem et samarbejde med Campus Grindsted. Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at 12 procent af gymnasieeleverne og 37 procent af erhvervsskoleeleverne er daglige rygere. Det svarer til, at cirka 100 unge i Campus Grindsted ryger. Det tal skal ned. Det overordnede mål for Billund Kommune er, at ingen børn og unge ryger i 2030, samt at maksimalt hver tiende af de unge ryger i 2021. Kommunen lægger derfor op til et samarbejde med ungdomsuddannelserne og tilbyder dem, at de kan blive certificeret i forhold til, hvor aktivt de går i krig med at forebygge rygestart hos de unge. Målet er, at alle ungdomsuddannelser som minimum er røgfri i skoletiden, og at mindst halvdelen også har røgfri arbejdstid. Det er især det sidste, der gav debat i unge- og kulturudvalget, før et flertal godkendte planen.

Certficering og konkurrencer Gymnasier og andre ungdomsuddannelser kan blive certificeret som enten 1. Røgfri matrikel, 2. Røgfri skoletid for elever, eller 3. Røgfri skoletid for elever og lærere samt begrænsning for rygning til fester.På landkort skal man kunne se, hvilke skoler der er nået længst i retning af at blive røgfri.



En årlig konkurrence mellem skolerne skal også animere til en ihærdig indsats.

