Billund var den suverænt mest populære by i 2017

Med 19 af 28 solgte byggegrunde i 2017 var Billund den suverænt mest populære by at købe grunde i.

I alt har kommunen solgt 28 grunde. 19 af dem er solgt i Billund, syv af dem i Grindsted, mens der for første gang i flere år også er solgt i Sdr. Omme, hvor de sidste to salg ligger.

Billund Kommune: Billund er uden sammenligning den by i kommunen, som flest vælger at bygge nyt i.

2017: 28 (30 solgte, men to tilbagekøbte)2016: 36 (38 solgte, men to tilbagekøbte) 2015: 26 2014: 8 2013: 7 2012: 13 2011: 7 2010: 30

Flere på vej i Grindsted

Der er fortsat masser af grunde at vælge imellem i Billund, hvor der er 35 grunde til salg, men der er kun seks grunde til salg i Grindsted.

- Vores problem er sådan set, at Grindsted er ved at løbe tør for byggegrunde. Derfor har vi besluttet, at ude på Morsbøl Søvej laver den sidste gade klar med cirka 20 grunde. Den ligger klar, så vi egentlig kan begynde at udstykke den, og så er vi ved at planlægge et helt ny boligområde ude på Morsbølvej. Det værste, der kan ske, er at vi løber tør for byggegrunde, siger Ib Kristensen.

Billund Kommune har desuden solgt to erhvervsgrunde, en i Filskov og en i Grindsted.

Samlet set beløber indtægten for salg af byggegrunde sig til cirka 18 millioner kroner for 2017. Hvad overskuddet er, er dog svært at gøre op, da salgene stammer fra en lang række udstykninger hen over flere år.