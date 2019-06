Billund skal have et parkeringshus - men hvor?

Med tiden vil Billund få brug for et offentligt parkeringshus. Men hvor skal sådan et p-hus ligge? Det har Billund Kommune nu sat sig for at finde ud af.

- Vi er meget spændt på, hvad de finder ud af. Vi ved, at der inden længe kommer et behov, for vi kan se, at der kommer flere og flere mennesker og biler til Billund, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

Kommunen har derfor besluttet at sætte gang i en undersøgelse, som skal munde ud i forslag til, hvor i Billund et parkeringshus kan placeres. Det skal være et sted, der ikke er for langt fra bymidten.

Hvor kan det ligge?

Lego ejer i forvejen et parkeringshus på Højmarksvej, mens der i området mellem Højmarksvej og Nordmarksvej er skudt et p-hus med plads til knap 2000 biler op. Disse parkeringshuse er dog kun for Legos medarbejdere. I området mellem Hovedgaden og Ole Kirks Vej er der et offentligt parkeringshus, og Per Nyhus har svært ved at komme med et bud på, hvor endnu et p-hus kan ligge.

- Umiddelbart synes jeg ikke, at der er noget sted, der ligger til højrebenet, men jeg har heller ikke været rundt og kigge nærmere på det. Vi må se, hvad de finder ud af, siger Per Nyhus, som ikke vil bryde sig om, hvis et p-hus ikke passer ind i bybilledet.

- På et tidspunkt var der snak om, at der kunne ligge et p-hus ved Billund Centret, men det synes jeg ikke virker helt oplagt. Det vil skæmme området lidt, siger han.