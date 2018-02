Billund siger nej til offentlig internet

Udviklingen har overhalet

Den primære årsag til, at Billund Kommune på nuværende tidspunkt ikke ønsker at gå ind i projektet, er, at det er let, enkelt og billigt for de fleste mennesker at gå på internettet via deres telefon.

- På grund af de nye regler om dataroaming vil vi med dette projekt primært henvende os til udenlandske turister, som ikke er bosiddende i EU. For hvis man er bosiddende i EU, koster det ikke mere at komme på roaming end derhjemme. Derfor har vi valgt at sige, at vi venter og se udviklingen an, inden vi laver en ansøgning, siger Ib Kristensen, som sagtens kunne have set idéen i projektet, hvis det blot var kommet for nogle år siden.

- Havde det været for bare få år siden, havde vi uden tvivl klappet i hænderne og sagt juhu, men nu har udviklingen overhalet det, siger han.