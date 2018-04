Billund sagde velkommen til den første private behandlingsskole i Jylland

Billund: Kaninerne ude bagved, og en kaninmor, der snart skal have unger. Et tabt spil på computeren. Noget værktøj, som man kan holde og bruge. Det er noget af det, der fylder i børnenes hoveder denne eftermiddag, hvor Chrysalis, Billunds nye behandlingsskole, der åbnede i januar, har officiel indvielse.

Det har også fyldt, at der skulle komme mange mennesker til reception. Det har stresset og presset sig på, for sådan er det at være et barn med ADHD, autisme, angst eller at have flere diagnoser på samme tid. Men at det sker, er en del af læringen på Chrysalis Billund, og der er så mange små rum i den tidligere daginstitution på Kærvej, at der også er plads til at trække sig tilbage, hvis man har brug for det.

Lige nu har skolen 14 elever, men over et par år kan det blive til 40 elever, men én ting ad gangen. Det er indbegrebet af Chrysalis, som skolen er blevet døbt. På græsk betyder ordet nemlig sommerfuglepuppe.

- Vi synes, vi har guld mellem hænderne hver dag, og vi vil gerne skabe en sommerfugleskole med rolige, forudseende rammer med læring og voksenstøtte, så børnene kan flyve afsted ud i voksenlivet, lyder det fra adm. direktør, Christopher Moyell Juul i sin tale til alle dem, der er mødt op, og som har bakket op om den første private behandlingsskole i Jylland.