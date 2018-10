Billund og Hejnsvig varmeværker er godt rustet, når statstilskuddet bortfalder

Billund Kommune: Hos flere husstande med fjernvarme stiger prisen på varmen kraftigt i 2019, når statstilskuddet bortfalder. I Billund Kommune har varmeværkerne forberedt sig, så helt galt går det ikke.

I Hejnsvig hævede varmeværket for eksempel prisen med 265 kroner om måneden for et gennemsnitshus på 130 kvm fra 1. juni i år. Ifølge driftsleder på Hejnsvig Varmeværk, Ole Bolding, havde situationen været en hel anden, hvis ikke Hejnsvig Varmeværk de sidste 10 år havde omlagt til solfangere og biobrændsel.

- Hvis ikke vi havde investeret i grøn energi, var prisen på et gennemsnitshus steget med mellem 6.000 og 8.000 kroner om året i stedet for de forventede 3.000 kroner.

Hos Billund Varmeværk har der i år været et prisfald i varmen på 135 kroner om måneden for et gennemsnitshus. Ifølge direktør for Billund Varmeværk, Nikolai Friis, vil der ske en mindre regulering frem mod 2020, hvor varmeprisen atter vil være på samme niveau, som i varmeåret 2016/2017:

- Inden vi satte beløbet ned, var prisen på varme for et standardhus i varmeåret 2016/2017 11.862 kroner. Det er den, vi forventer at ende på igen i 2020.